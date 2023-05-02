Нацполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти

Сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, здобуті як "викупи" від атак вірусами-шифрувальниками. Ліквідували мережу в ході міжнародної поліцейської операції.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Офісом Генерального прокурора України та у співпраці з ФБР Сполучених штатів Америки провели багаторівневу міжнародну операцію з ліквідації дев’яти сервісів обміну віртуальних активів.

Вебресурси пропонували користувачам анонімний обмін криптовалют. Такі послуги надавалися для сприяння легалізації та відмивання грошей, здобутих протиправним шляхом. Через біржі зловмисники проводили активи, отримані в результаті атак шкідливим програмним забезпеченням (вірусами-шифрувальниками) та онлайн-шахрайства. Рекламування послуг з обміну здійснювалося на закритих хакерських форумах.

"За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, котра розміщувалася на серверах Сполучених Штатів Америки, країнах Європи та в Україні. Доменні імена вилучено", - повідомили у Нацполіції.

Там додають, що наразі працівники поліції встановлюють причетних до злочинної діяльності.

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