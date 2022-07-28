Нацполіція виявила активи російських корпорацій на майже 8 млрд грн

Правоохоронці під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни виявили 19 компаній, які підконтрольні Російській Федерації, активи яких становлять понад 7,75 млрд грн, в тому числі і в офшорах.

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Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що дані компанії могли використовуватися у підривній діяльності проти України.

"Виявлене майно та корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками, суд передав в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

Також були передані об’єкти нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, поліція Києва викрила трьох організаторів-псевдоволонтерів, які ошукували громадян під приводом збору грошей на лікування хворих дітей. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.