Надсилали координати шахт, залізничних станцій та лікарні: на Донеччині затримали інформаторів ФСБ

Служба безпеки викрила двох інформаторів фсб під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що отримані відомості зловмисники передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу "Однокласники". У текстових повідомленнях містились координати шахт, залізничних станцій та лікарні.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників і затримали їх на зборі закритих відомостей для агресора.

"За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України", - зауважили в СБУ.

Там додають, що деструктивні наративи зловмисники активно поширювали через заборонені російські соцмережі.

Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника ФСБ, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів.

"Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через "зв’язкового". Ним виявився бойовик терористичної організації "ДНР", який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для комунікації з агресором.

"Слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим інформаторам про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування, у ході якого вже ідентифіковано особу їхнього "куратора" з ФСБ та "зв’язкового"", - зазначили в СБУ.

Раніше на Кіровоградщині СБУ затримала російську агентку, яка передавала ворогу дані про локації підприємств українського оборонпрому.