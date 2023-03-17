- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Надсилали координати шахт, залізничних станцій та лікарні: на Донеччині затримали інформаторів ФСБ
Служба безпеки викрила двох інформаторів фсб під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що отримані відомості зловмисники передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу "Однокласники". У текстових повідомленнях містились координати шахт, залізничних станцій та лікарні.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників і затримали їх на зборі закритих відомостей для агресора.
"За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України", - зауважили в СБУ.
Там додають, що деструктивні наративи зловмисники активно поширювали через заборонені російські соцмережі.
Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника ФСБ, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів.
"Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через "зв’язкового". Ним виявився бойовик терористичної організації "ДНР", який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті", - повідомили в СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для комунікації з агресором.
"Слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим інформаторам про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування, у ході якого вже ідентифіковано особу їхнього "куратора" з ФСБ та "зв’язкового"", - зазначили в СБУ.
Раніше на Кіровоградщині СБУ затримала російську агентку, яка передавала ворогу дані про локації підприємств українського оборонпрому.