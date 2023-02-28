Наказав переобладнати лікарні під військові госпіталі рашистів на Харківщині: СБУ затримала місцевого депутата

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного чиновника-колаборанта у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Поплічником ворога виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, після захоплення райцентру він підтримав російських загарбників і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених рашистів.

За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ". На цій посаді він одразу віддав вказівку переобладнати українські лікарні під військові шпиталі рашистів.

Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР".

Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

У зловмисника вилучено оригінали документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора.

На підставі отриманих матеріалів фігуранту повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та поліція викрили під час стабілізаційних заходів у Херсоні ще чотирьох зрадників і колаборантів, серед яких колишній заступник начальника виправної колонії.