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Наказав переобладнати лікарні під військові госпіталі рашистів на Харківщині: СБУ затримала місцевого депутата
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного чиновника-колаборанта у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Поплічником ворога виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, після захоплення райцентру він підтримав російських загарбників і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених рашистів.
За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ". На цій посаді він одразу віддав вказівку переобладнати українські лікарні під військові шпиталі рашистів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР".
Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.
У зловмисника вилучено оригінали документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора.
На підставі отриманих матеріалів фігуранту повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та поліція викрили під час стабілізаційних заходів у Херсоні ще чотирьох зрадників і колаборантів, серед яких колишній заступник начальника виправної колонії.