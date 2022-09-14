Напад на журналістів в "Укрексімбанку": суд призначив Мецгеру штраф 3400 гривень

Голосіївський районний суд Києва 14 вересня у справі нападу на журналістів "Схем" визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень без позбавлення права займати певні посади.

Так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 ("Побої та мордування"). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

"Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати апеляцію", - прокоментував вирок Мецгер.

На уточнююче питання журналістів щодо його намірів обіймати державні посади в майбутньому, Мецгер відповів так: "Якщо буде така нагода, буде в мене таке бажання, я буду потрібен державі – так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, які можуть бути потрібні державі ще".

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили прокурори.

Адвокат журналістів журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура Анатолій Попов, коментуючи рішення, зазначив, що суд "фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура".

"Штраф – це те, що просила прокуратура. Ми будемо обговорювати питання необхідності подання апеляційної скарги від нас, коли ознайомимося з повним текстом судового рішення", – підкреслив представник потерпілих.

Він зазначив, що не задоволений діями прокуратури в цій кримінальній справі.

"Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року розгорівся гучний скандал, коли журналісти "Схем" заявили про напад на них під час інтерв'ю з Євгеном Мецгером після незручного питання, поставленого журналістом Кирилом Овсяним, подальше примусове утримання його з оператором у кабінеті Мецгера та вилучення у них техніки для видалення знятого матеріалу.

Відео конфлікту, однак, вдалося відновити: воно було опубліковано.

Після публікації відео довелося відреагувати вже Офісу президента, де заявили про необхідність усунення Мецгера.

Євген Мецгер написав заяву про звільнення з посади голова правління Укрексімбанку після того, як Голосіївський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про напад на журналістів "Радіо Свобода".

Крім Мецгера, у справі про перешкоджання журналістам фігурантами є начальник департаменту банківської безпеки фінустанови Ігор Тельбізов та директор з комунікацій Володимир Пікалов.