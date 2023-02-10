Нардепу від ОПЗЖ Волошину повідомлено про підозру в державній зраді

На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді отримав народний депутат України Олег Волошин, який був обраний до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.

"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.

"Проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який наразі переховується від правосуддя за кордоном, до справедливої відповідальності", - зазначили правоохоронці.

У Офісі Генерального прокурора додали, що також народний обранець підозрюється у тому, що він заподіяв умисне легке тілесне ушкодження активісту.

Зазначимо, народний депутат, який раніше входив до забороненої в Україні партії ОПЗЖ, Олег Волошин написав заяву про складання мандата.