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Преступность
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Нардепа от "Слуги народа" поймали на крупной взятке: подробности и фото

Нардепа от "Слуги народа" поймали на крупной взятке: подробности и фото
Кузьминых поймали во время получения взятки. Фото: НАБУ

Народного депутат от "Слуги народа" Сергея Кузьминых поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен. Имя нардепа подтвердили инсайдерские источники издания "Украинская правда" и журналиста Юрий Бутусов.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора провели совместную операцию и поймали нардепа во время получения взятки, сообщила пресс-служба НАБУ.

Фото 2 — Нардепа от "Слуги народа" поймали на крупной взятке: подробности и фото
Фото 3 — Нардепа от "Слуги народа" поймали на крупной взятке: подробности и фото
Фото 4 — Нардепа от "Слуги народа" поймали на крупной взятке: подробности и фото

"По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - рассказали в НАБУ, не называя имя нардепа.

По инсайдерской информации СМИ, Бюро обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой для подписания подозрения.

В настоящее время связаться с Кузьминым по телефону сложно, так как в настоящее время он "находится вне зоны досягаемости".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц АО "Укргаздобыча", требовавших 400 тысяч грн взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.

Ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Автор:
Вита Молодан