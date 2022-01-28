Нардепа от "Слуги народа" поймали на крупной взятке: подробности и фото

Народного депутат от "Слуги народа" Сергея Кузьминых поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен. Имя нардепа подтвердили инсайдерские источники издания "Украинская правда" и журналиста Юрий Бутусов.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора провели совместную операцию и поймали нардепа во время получения взятки, сообщила пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - рассказали в НАБУ, не называя имя нардепа.

По инсайдерской информации СМИ, Бюро обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой для подписания подозрения.

В настоящее время связаться с Кузьминым по телефону сложно, так как в настоящее время он "находится вне зоны досягаемости".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц АО "Укргаздобыча", требовавших 400 тысяч грн взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.

Ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.