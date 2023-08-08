Нардепа від "Слуги народу" Гунька спіймали на хабарі: обіцяв підприємцю передати в оренду державні земелі (ФОТО)

Правоохоронці викрили чинного народного депутата України на масштабній корупції. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів.

Також викрито двох його спільників.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки не називає прізвище нардепа, проте агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело повідомляє, що йдеться про Анатолія Гунька ("Слуга народа").