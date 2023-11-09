Нардепу Ніколаєнку, який на смерть збив дівчину, обрали запобіжний захід

Нардепу Андрію Ніколаєнку від партії "Батьківщина", який потрапив у ДТП на Житомирщині, внаслідок чого загинула 18-річна дівчина, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що нардепа зобов’язали носити електронний браслет. Він буде під домашнім арештом до 4 січня.

Водночас сторона обвинувачення наполягала на триманні Ніколаєнка під вартою без можливості внесення застави.

Сам Ніколаєнко вважає, що "не створює суспільної небезпеки", не погоджується з запобіжним заходом й хоче подавати апеляцію.

"Я не створюю суспільної небезпеки. Краще б у мене слідчі забрали права, бо права не забрали, а ось можливості працювати у Верховній раді мене позбавили. Працюватиму онлайн", - заявив Ніколаєнко.

Зауважимо, нардепу інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм транспорту, що спричинило смерть потерпілої).

Що відомо про смертельну ДТП за участі нардепа Андрія Ніколаєнка

3 листопада близько 10:00 на трасі Київ - Чоп поблизу села Березівка на Житомирщині автомобіль під керуванням депутата наїхав на 18-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, народний обранець, порушуючи ПДР, перевищив дозволену максимальну швидкість руху.

За даними поліції, Ніколаєнко на автомобілі Mercedes-Benz GLE рухався у лівій смузі руху в західному напрямку.

Сам нардеп при цьому стверджував, що був тверезий та не порушував правил.