Нардепу Пономарьову від "ОПЗЖ" повідомили про підозру у держзраді (ФОТО)

Чинний народний депутат України, який до заборони партії "ОПЗЖ", був її членом, співпрацював з державою-агресоркою РФ. Його викрили та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це 24 липня повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про Олександра Пономарьова. Вже під час повномасштабного вторгнення він, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Пономарьову повідомляють про підозру. Фото: СБУ

Колаборант перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

СБУ і ДБР викрили на співпраці з РФ нардепа Пономарьова. Фото: СБУ

Його заводи постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Згодом колаборант переїхав до Києва, де продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

"Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми", — додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пригрозив місцевим політикам, що представляли ОПЗЖ, через обстріл Одеси.