Нардепу від "Слуги народу", якого піймали на хабарі, повідомили про підозру

Чинному народному депутату від партії "Слуга народу" Анатолію Гуньку, якого викрили на отриманні $85 тисяч неправомірної вигоди, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Там нагадують, що 8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили народного депутата України IX скликання та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні 85 тис. дол. США неправомірної вигоди.

"За даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої "послуги" він оцінив у розрахунку 130 доларів США/ га землі", - зауважують в НАБУ.

Там додають, що в результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств, сума переданої неправомірної вигоди повинна була становила 221 тис. дол. США.

При цьому, 85 тис. дол. США мали стати "авансом" і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі "авансу" нардепа і двох його пособників викрили "на гарячому".

У НАБУ зауважують, що наразі нардепу повідомили про підозру, а розслідування розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали хабар.

Хто такий нардеп Гунько

Гунька було обрано на довиборах депутата Ради від округу №206 в Чернігівській області, які були проведені одночасно з місцевими виборами 2020 року. Обраного ж спочатку нардепа від цього округу Валерія Давиденка було знайдено застреленим у травні 2020 року. Гунько на виборах обійшов не тільки вдову Давиденка Людмилу, а й лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

У серпні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол на депутата Анатолія Гунька, оскільки він 24 лютого 2022 року отримав від свого помічника у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 тисяч доларів.