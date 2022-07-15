Нардепу-зраднику Ковальову обрали запобіжний захід та наклали арешт на майно

Слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави народному депутату України Олексію Ковальову, підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору

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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Також з метою забезпечення конфіскації майна слідчим суддею накладено арешт на корпоративні права належних народному депутату України підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках.

Нагадаємо, в ході досудового розслідування встановлено, що з 12 березня 2022 року Олексій Ковальов постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Народний депутат України публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області в РФ. Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону.

Крім того, підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови "уряду Херсонської області".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Нагадаємо, що Ковальов був обраний до Ради від одномандатного округу №186 (Херсонська область), балотувавшись від партії "Слуга народа". В парламенті, відповідно, він увійшов до фракції пропрезидентської політсили.

На початку квітня він повідомив у Facebook, що знаходиться на окупованій території Херсонській області. Згодом нардеп розповів ЗМІ, що поїхав туди вже після окупації - 28 лютого.

6 червня після заяви, що засвідчила його перехід на бік окупантів, Ковальова вирішили виключити з фракції "Слуга народа", хоча ще наприкінці квітня його членство у ній було "призупинене".

На початку липня окупанти оголосили про створення власного "уряду" в Херсонській області, заступником голови якого був назначений Ковальов.