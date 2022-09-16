Народного депутата Деркача оголосили в розшук: підозрюють у державній зраді

Спеціалізованою антикоропційною прокуротурою повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні народному депутату України III—IX скликань Андрію Деркачу.

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Про це повідомляє пресслужба САП.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат за період 2019-2022 рік одержав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти Україні, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

На сьогодні народному депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

"Зважаючи на те, що нардеп переховується від слідства, прийнято рішення про оголошення його розшуку. Також, слідчим суддею Вищого антикорупційного суду за результатом розгляду клопотання, погодженого Генеральним прокурором, винесено ухвалу про дозвіл на затримання вказаної особи", - повідомили у САП.

Розслідування зазначених кримінальних правопорушень здійснюється за процесуального керівництва прокурорів САП, детективами НАБУ за оперативного супроводу департаменту контррозвідки СБУ.

Також НАБУ офіційно оголосила народного депутата в розшук.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 42022000000000676 від 07.06.2022 за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні", - повідомляється на сайті НАБУ.

Раніше Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка мала допомагати ворогові в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.

Минулого року проти Деркача було запроваджено санкції РНБО. Позаторік - американські санкції після того, як він опублікував аудіозаписи телефонних розмов. Парламентарій стверджує, що на плівках є розмова тоді ще президента України Петра Порошенка, віце-президента США Джо Байдена та голови Держдепу Джона Керрі.