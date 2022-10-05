Народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді

Народний депутат України з політичної партії "ОПЗЖ" напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі, мережі Інтернет та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що в.о. генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді народному депутату України Ренату Кузьміну.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 15 вересня відхилив апеляційну скаргу партії "Опозиційна платформа - За життя", остаточно підтвердивши заборону її діяльності