Нашли золотую жилу: мошенники в соцсетях украли в 2021 году у американцев втрое больше, чем в 2020-м

Федеральная торговая комиссия США получила в 2021 году жалобы на действия мошенников в социальных сетях от 95 тысяч человек, заявивших об ущербе на общую сумму 770 млн долларов.

Как говорится в сообщении ведомства, это говорит о том, что соцсети были гораздо более прибыльными для мошенников, чем любой другой метод коммуникации с людьми, что сделало их золотой жилой для злоумышленников.

Отмечается, что более четверти всех заявивших о потере денег в результате мошенничества в 2021 году указали, что причиной этого послужила реклама, пост или сообщение в соцсети.

Жалобы поступали от представителей всех возрастных групп, однако люди в возрасте от 18 до 39 лет сообщали о потере денег из-за мошенничеств в 2021 году более чем в два раза чаще, чем пожилые.

При этом статистика жалоб показывает, что особенно сетевые мошенники распространены в сфере инвестиций в криптовалюту: 37% от совокупной суммы потерь пришлось именно на эти случаи. В то же время количество таких случаев составило лишь 18% от общего.

В ФТК США также указывают, что более половины людей, сообщивших о потерях из-за мошенничества с инвестициями в 2021 году, заявили, что источником послужили соцсети.

Кроме того, рекордного уровня достиг ущерб от мошенничества в результате романтических афер. Так, среди всех жертв мошенников в интернете в 2021 году более трети заявили, что были обмануты посредством соцсетей. Объем же такого заявленного ущерба от фейковых знакомств составил 24% от общего ущерба от мошенников в соцсетях, однако число самих случаев лишь 9%.

Наибольшее же количество — 45% — сообщений поступило от людей, которые заявили, что их обманули при попытке купить что-то, что они увидели в социальных сетях. Среди прочего, это происходило с помощью фишинга, завлекающего на сайты, имитирующие реальные торговые платформы.

Однако нанесенный этой категории жалобщиков ущерб составил лишь 14% от всего украденного сетевыми мошенниками. Также отмечается, что около 90% называли источником мошеннической рекламы именно Facebook или Instagram.

На другие же виды мошенничества в соцсетях, кроме вышеуказанных трех, пришлось, по подсчетам комиссии, 28% заявлений на сумму в 27% от совокупной.

В целом американское ведомство по защите потребителей констатирует взрывной рост этого явления, указывая, что в 2020 году пользователи потеряли из-за этого втрое меньше — 258 млн долларов.

В 2019 году они нажаловались на "развод" на общую сумму 105 млн долларов, в 2018-м — на 78 млн долларов, а в 2017-м — на 42 млн. Таким образом, всего за пять лет объемы воровства через соцсети выросли более чем в 18 раз.

В Украине, напомним, также стали очень распространены различные виды интернет-мошенничества. В частности, в январе в Киеве задержали семерых участников преступной группы, обманывавших украинцев и иностранцев, обещая инвестировать их деньги в криптовалюту.

В ноябре прошлого года правоохранители выявили интернет-мошенников прямо во львовской тюрьме: те "продавали" одураченным пользователям несуществующие товары и "устраивали" их на фейковую работу.

В декабре же в Киеве накрыли схему, по которой у жертв выманивали деньги, организовывая через популярный сайт встречи под видом романтических знакомств.

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