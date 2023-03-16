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Злочинність
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Настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті

Настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті
За матеріалами СБУ підозру отримав настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті

Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отцю Сидору, який причетний до розпалювання релігійної ненависті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у грудні минулого року настоятель храму неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

"Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них", - зауважують правоохоронці.

Крім того, ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.

Фото 2 — Настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками)", - підкреслюють в СБУ.

У відомстві додають, що наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - нагадали в СБУ.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Крім того, СБУ затримала настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював з ФСБ.

Автор:
Світлана Манько