Настоятель храму УПЦ (МП) на Закарпатті отримав підозру за розпалювання релігійної ненависті

Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді отцю Сидору, який причетний до розпалювання релігійної ненависті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у грудні минулого року настоятель храму неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

"Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них", - зауважують правоохоронці.

Крім того, ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками)", - підкреслюють в СБУ.

У відомстві додають, що наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - нагадали в СБУ.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Крім того, СБУ затримала настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював з ФСБ.