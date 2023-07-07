Настоятелю храму УПЦ (МП) на Київщині загрожує до 5 років тюрми: допомагав рашистам під час окупації

Служба безпеки розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що наразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

"За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору", - зауважують в СБУ.

Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Там додали, що за результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Також Служба безпеки України заочно повідомила про підозру священнослужителю УПЦ (МП) у Харківській області, який виправдовував і визнанавав правомірною збройну агресію РФ проти України.