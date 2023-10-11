Настоятелю храму УПЦ (МП), який освячував техніку окупантів, оголосили підозру

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області заочно оголосила підозру Священику УПЦ (МП) відповідно до частини 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України у справі, що стосується виправдання, визнання правомірною, або заперечення збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, протоієрей, настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) активно підтримував дії країни-агресора. Наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна він благословляв російських військових та освячував військову техніку окупантів.

Своїм поплічникам священик роздавав настанови, які включали в себе доручення знімати відео із даного "заходу" з метою подальшого розміщення його на проросійських медіа-платформах.

Під час відступу окупантів з Харківщини протоієрей разом із своєю сім'єю втік до Російської Федерації, де на даний момент обіймає посаду настоятеля в одній з російських церков.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Житомирщині. Він роздавав вірянам кремлівські "агітки" та розпалював релігійну ненависть.