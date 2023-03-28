"Наварили" 150 млн гривень на ПДВ: СБУ викрила схему

Кіберфахівці припинили махінації із ПДВ підприємств, що опинилися під тимчасовою окупацією, повідомляє пресслужба СБУ.

До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби, через їх дії підприємці втратили понад 150 млн гривень. Схема полягала у махінаціях із ПДВ: підозрювані привласнювали "податковий ліміт", який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією. Це давало їм право сплачувати менше і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.

Згідно повідомленню, встановлено, що до оборудки причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі.

Підозрювані несанкціоновано втручалися у податкові бази даних, підробляли цифрові підписи керівників компаній, що дозволило в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні операції з афілійованими структурами.

Трьом чиновникам і двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди".