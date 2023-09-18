Навідника окупантів, який розкривав координати ЗСУ, засудили до 15 років

Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника з Лиману, який після де окупації населеного пункту став інформатором окупантів та розкривав їм координати блокпостів ЗСУ і бомбосховища, в якому ховалися цивільні. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та призначив 15 років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також зрадник розвідував місця базування Сил оборони на території регіону та перешкоджав їх переміщенню на передову. Для цього він приховано розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

Окрім того, зрадник збирав інформацію про об’єкти "Укрзалізниці", а отриману інформацію передавав своєму однокласнику, який був навідником у танковій роті. Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу "Однокласники".

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Лимані під час стабілізаційних заходів на початку червня цього року.

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв’язку з окупантами. Зазначається, що свою провину зрадник так і не визнав.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала "на гарячому" агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.