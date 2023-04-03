Наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки: СБУ затримала агентку ФСБ

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Вона через месенджер налагодила контакт з представником російської спецслужби, від якого отримувала завдання для проведення підривної діяльності проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник ФСБ РФ.

"Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ", - зауважують в СБУ.

Там додають, що у подальшому за вказівкою агресора зрадниця намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.

Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.

Правоохоронці підкреслюють, що розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - наголосили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини, який відправляв дані про склади з боєприпасами.