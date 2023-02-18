"Наводила" російські ракети по електропідстанціях Донеччини: СБУ затримала ворожу інформаторку

Служба безпеки затримала ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України. Зловмисниця збирала інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ та "наводила" російські ракети по школах та електропідстанціях Донеччини.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.

Ворожа інформаторка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України. Зокрема, вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.

Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Одержану інформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Санкція статті передбачає до восьми років позбавленням волі.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще трьох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисники збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.