"Наводив" артобстріли РФ на позиції Сил оборони в Бахмуті: інформатор окупантів проведе 7 років за ґратами

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного поплічника агресора, який передавав окупантам локації Сил оборони на східному фронті. Зловмисником виявився 36-річний мешканець Бахмута, суд призначив йому 7 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що ворога насамперед цікавила інформація про бойові позиції українських військ у Бахмуті. Крім того, зловмисник "зливав" російським загарбникам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території регіону.

Засуджений інформатор. Фото: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у червні 2022 року під час виконання ним розвідувального завдання. У нього вилучили автомат Калашникова та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

За даними слідства, РФ дистанційно залучила зловмисника до негласної співпраці. Для комунікації з агресором він використовував анонімні месенджери, а передачу закритих відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами і фотографіями об’єктів.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

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