Наживались на "скорых": ГБР раскрыло преступную схему на 10 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований пресекли масштабную коррупционную схему, созданную должностными лицами на таможенном посту "Житомир". Предварительно ущерб госбюджета оценили в сумму более 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Киевская компания-импортер для минимизации таможенных пошлин и платежей при оформлении в несколько раз занизила цену 26 "скорых" с медицинским оборудованием. Вместо рыночной стоимости, составляющей в среднем 15 тысяч евро, дельцы задекларировали автомобили по цене от 2,5 до 5 тысяч евро. Таможенники "закрыли глаза" на несоответствие документации.

Скорая помощь. Фото: пресс-служба ГБР

При отсутствии реальных покупателей дельцы хранили нерастаможенные авто в течение 12 месяцев в режиме "таможенный склад". Через год, при содействии чиновников, злоумышленники имитировали так называемый реэкспорт автомобилей, на самом деле не покидавших территорию таможенного склада. Это позволило незаконно продлить бесплатный срок хранения машин и не уплачивать таможенные пошлины.

Правоохранители провели восемь обысков в офисе коммерческой структуры, в служебных помещениях Житомирской таможни и по местам жительства чиновников. Изъяты материальные подтверждения создания незаконной схемы.

Решается вопрос о наложении ареста на автомобили.

В 2021 году ГБР разоблачила масштабное хищение на Киевской таможне. В результате неправильного таможенного оформления нефтепродуктов государство недополучило более 6,5 млн грн. ходе досудебного расследования зафиксировано 26 эпизодов противоправной деятельности. О подозрении сообщили главному государственному инспектору таможенного поста "Столичный" Киевской таможни.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований также сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста "Борисполь — аэропорт" Киевской таможни в служебной халатности, из-за которой государство недополучило 7,6 млн грн.

При растаможивании одного вида товара неправильно указывали его код согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности. Это привело к занижению суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей.