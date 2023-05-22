Називав ПЦУ "сатанинською": митрополит УПЦ (МП) з Буковини отримав підозру

Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

Як зазначається, тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

За матеріалами Служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Зловмисником виявився священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.