Не сприймає російськомовних військовослужбовців: проти Фаріон відкрили кримінальне провадження

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз у зв'язку з висловлюваннями та публікаціями колишньої народної депутатки та професорки НУ "Львівська політехніка" Ірини Фаріон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Їй інкримінують порушення рівноправності громадян за різними ознаками (ст. 161), образу честі і гідності військовослужбовців (ст. 435-1), порушення таємниці листування, телефонних розмов (ст. 163) та порушення недоторканості приватного життя (ст. 182).

Також СБУ розпочала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

За даними слідства, у одному з інтерв'ю колишня народна депутатка 7-го скликання висловила негативне ставлення до російськомовних військовослужбовців Збройних Сил України, відмовившись визнати їх українцями, що викликало гостру реакцію українських захисників та громадян.

Також Фаріон розмістила у своїх соцмережах інформацію, що призвела до переслідування проукраїнського студента російськими спецслужбами, виклавши його особисті дані.

Скандал з Іриною Фаріон

4 листопада вийшов ефір програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де філологиня Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади (яка була створена на базі формування "Азов"). Вона сказала, що не може назвати їх українцями, оскільки вони розмовляють мовою агресора.

Вранці 7 листопада після інтерв'ю з мовознавицею уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав, що звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі скандалу з нею, який зараз обговорюють у соцмережах.

14 листопада Фаріон написала звернення до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова та поскаржилася їм на "хамську" поведінку двох військових.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін послав мовознавицю матом у своєму дописі. А майор Богдан Кротевич під час інтерв'ю Наталії Мосійчук назвав Фаріон "пособницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції".

Міністерство освіти та науки також відреагувало на провокативні заяви Фаріон і висловило підтримку студентів Львівської політехніки уникати співпраці з особами, які не виявляють повагу до захисників та захисниць України. Проте, у МОН додали, що рішення про призначення та звільнення працівників лежить на відповідному виші.

14 листопада студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на мітинг та вимагали звільнити Фаріон.