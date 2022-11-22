Не тільки Києво-Печерська лавра. СБУ взялася за Корецький Свято-Троїцький монастир

У вівторок, 22 листопада, СБУ почала проводити контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області. Про це повідомили в СБУ.

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"На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ", – кажуть в СБУ.

Ці заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією в рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"Зазначені заходи, за інформацією облуправління, проводяться для недопущення використання релігійних громад як осередку "руского міра", перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї", – додали в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд зазначених територій та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Нагадаємо, що наразі СБУ також проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській Лаврі в Києві для недопущення використання Лаври як осередку "руского міра".