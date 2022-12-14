Не вніс до декларації відомості про оренду житла: нардепу повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 грудня повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації чинному народному депутату.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. Також майже на 10 тис грн занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами.

"Загалом, відомості в декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба не називає ім'я та прізвище нардепа, якому було оголошено про підозру.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) раніше склало адміністративні протоколи стосовно трьох народних депутатів через зазначення ними недостовірних відомостей у декларації на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень.