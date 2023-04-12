Несплата понад 60 млн грн податків: прокуратура взялася за білоруське нафтогазове підприємство в Україні

Правоохоронці повідомили про підозру у несплаті понад 60 млн грн податків директору білоруського нафтогазового підприємства, яке функціонує на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. Кінцевим його власником є державний комітет по майну РБ.

У своїй діяльності підприємство використовує обладнання республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта", кінцевим власником якого також є Білорусь.

Як зазначається, українські правоохоронці досліджували діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Встановлено, що з 2017 по 2020 роки підконтрольне підозрюваному громадянину РБ товариство перерахувало на рахунки "Бєлоруснафта" понад 400 млн грн за оренду обладнання.

Знаючи про те, що ці кошти повинні обкладатися 15% ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб, директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам.

В результаті таких дій до державного бюджету України не надійшло понад 60 млн грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: Офіс генпрокурора.

Крім того, за клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн. Окружною прокуратурою забезпечено передачу майна на загальну суму близько 4 млрд грн в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки України викрили підпільне промислове виробництво тютюнових виробів у Білгороді-Дністровському Одеської області.