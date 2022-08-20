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Нетипові поповнення через термінали iBox можуть затримувати до інкасації
Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що в Україні почалися масові випадки поповнення терміналів купюрами в 500 гривень зі сховища Ощадбанку в окупованому Херсоні, які раніше були виведені з обігу. Про це Гороховський написав на своєму телеграм-каналі.
"Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, виведеними з обігу у сховищі Ощадбанку в Херсоні. Купюри вже виявлено в Одесі, Києві та на заході України", - написав Говоховський.
За його словами, нетипове поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами може затримуватись до інкасації терміналу.
Встановити непридатність купюр без візуального огляду у терміналі неможливо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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