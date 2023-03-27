Незаконний видобуток граніту зі збитками державі у 114 млн грн. Директору заводу повідомили про підозру

На Рівненщині незаконно видобули понад 34 000 кубічних метрів граніту на території родовища у Сарненському районі. У нелегальній схемі підозрюють директора заводу. Повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2020 року у підприємства закінчився термін дії спеціального дозволу на користування надрами. Проте директор заводу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, впродовж 3 місяців без дозвільних документів займався видобутком корисних копалин, - пояснюють в Офісі Генерального прокурора. Впродовж цього часу із родовища незаконно видобули понад 34247 куб м корисних копалин загальнодержавного значення на 114 млн грн.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. У межах кримінального провадження директорові товариства повідомили підозру за ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що в Сарненському районі на Рівненщині у 2022 році в ході конфлікту було поранено п'ятеро нелегальних копачів бурштину та трьох співробітників управління СБУ. Представники Служби безпеки України запідозрили копачів у незаконному видобутку бурштину та хотіли перевірити цю інформацію. Ті почали чинити опір силовикам, почавши бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти з вогнепальної зброї.

Нагадаємо, у Харкові троє підприємців нелегальним видобутком піску завдали державі збитків на суму в понад 1 млрд грн. Ділки організували незаконну схему, внаслідок якої кілька років поспіль під виглядом законної діяльності видобували пісок на земельній ділянці площею понад 18 гектарів, на яку в них не було документів.





