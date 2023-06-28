Незаконний видобуток на мільярд гривень. Справу ексочільників "Волиньвугілля" передали до суду

Правоохоронці направили до суду обвинувальні акти щодо чотирьох колишніх гендиректорів держпідприємства "Волиньвугілля", яких підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Досудове розслідування, завершене працівниками ДБР, стосувалося чиновників, які очолювали "Волиньвугілля" із 2017 по 2022 роки. За даними правоохоронців, через зловживання посадовців екології та надрам було завдано збитків на 1,17 млрд гривень.

Слідство встановило, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля. Однак тогочасний керівник "Волиньвугілля" дав підлеглим вказівку продовжувати роботи.

Як зазначили в ДБР, заміна гендиректора не змінила ситуацію: кожен із трьох наступників продовжував нелегальний видобуток вугілля попри порушення законодавства та супутню шкоду екології.

Протягом чотирьох років на шахтах незаконно було видобуто 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавали за чинними контрактами державного підприємства.

Колишніх посадовців обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (за різними частинами ст. 240 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

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