Німецька поліція обшукує філіали банку UBS в рамках справи по відмиванню коштів російським олігархом Усмановим

Поліція Німеччини проводить обшуки у філіалах швейцарського банку UBS у Франкфурті та Мюнхені у рамках розслідування справи по відмиванню коштів російським олігархом Алішером Усмановим. Про це пише Reuters.

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"Підозра у відмиванні грошей обчислюється двозначною кількістю мільйонів євро, заявив у вівторок представник прокуратури Франкфурта. Прес-секретар повідомив, що обшуки проводились у банках із рахунками, пов'язаними з Усмановим", - пише видання.

Представник Усманова категорично відкинув звинувачення, назвавши їх необґрунтованими, хибними та наклепницькими.

"Підприємець є законослухняним та сумлінним платником податків, який сплатив податки в Росії", — сказав пресс-секретар Усманова. Також в Усманова відмовились коментувати, чи пов'язані обшуки з самим олігархом.

Швейцарський банк UBS підтвердив, що у двох його філіях проводилися обшуки та що він співпрацює з владою. Тижневик Der Spiegel першим повідомив про обшук.

"Суб'єкт розслідування за підозрою у відмиванні грошей - бізнесмен з Російської Федерації. Слідство не спрямоване проти відповідної банківської установи чи її працівників. Обшукові заходи проводяться в рамках того самого попереднього провадження, в рамках якого вже проводилися обшуки в будинку відповідача в районі Місбах та на його яхті", - сказав представник прокуратури Франкфурта.

Німецька поліція, яка розслідує звинувачення у відмиванні грошей проти Усманова, вже обшукала розкішну моторну яхту на півночі Німеччини. У рамках розслідування співробітники Генеральної прокуратури Франкфурта та Федеральної кримінальної поліції спільно з прокуратурою Мюнхена також обшукали два будинки в Місбаху на півдні Баварії.

Усманов підозрюється в організації кількох угод у 2017-2022 роках з метою приховування їхнього походження.

Нагадаємо, російський олігарх Алішер Усманов потрапив під санкції ЄС в березні. А вже в квітні в Гамбурзі заарештували яхту Dilbar, власницею котрої була сестра олігарха Гульбахор Ісмаїлова.