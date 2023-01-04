Новий закон про контррозвідку допоможе СБУ ефективніше захищати Україну під час війни, - ЗМІ

Прийняття нового закону про контррозвідувальну діяльність допоможе СБУ ефективніше захищати Україну та протидіяти російським спецслужбам. Про це йдеться у матеріалі видання “ЛІГА.нет”, опублікованому нещодавно.

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За даними журналістів, Верховна Рада має скоро розглянути законопроект, який надасть Службі безпеки нові механізми для викриття російських шпигунів, зрадників і колаборантів.

"Війна виявила ті моменти, які варто удосконалювати в українській спецслужбі. Саме тому в парламенті з'явився законопроєкт №7684-д, який має допомогти СБУ посилити контррозвідувальний напрям… Законопроєкт дозволить СБУ працювати на випередження і пришвидшить документування загроз. Водночас ставиться запобіжник: матеріали, зібрані під час контррозвідки, не можна використовувати в суді", – йдеться в статті.

Посилення контррозвідки є пріоритетом в умовах війни. Журналісти зазначають – якби ці законодавчі зміни відбулися раніше, то результати СБУ могли бути ще кращими. Адже нинішній закон був написаний для мирного часу. Тож деякі його норми навіть ускладнювали роботу спецслужби у перші дні вторгнення.

А новий законопроект дозволить проводити контррозвідувальні заходи в районі бойових дій без рішення суду – за дозволом керівника. Також регламентується проведення контррозвідувальних опитувань, зокрема, відносно посадовців в оборонній галузі та чиновників. Саме таке опитування дозволило на початку року викрити агентуру, яка працювала в Кабміні.

У разі прийняття закону, СБУ зможе з дозволу генпрокурора перевіряти і нардепів. Якби такі норми були впроваджені раніше, то зрадники у парламенті на зразок Андрія Деркача теж були б викриті завчасно.

Опитані виданням парламентарі вважають, що СБУ критично важливо мати більше повноважень в контррозвідці. Але водночас вони не відмовляються від глобальної реформи спецслужби – просто розділяють її на блоки і готові приймати поступово.

Наразі вважають, що слідство за чотирма напрямами (шпигунство, тероризм, державна зрада та захист національної державності) зараз недоцільно забирати в СБУ. Насамперед, щоб уникнути колапсу, оскільки ДБР не спроможна швидко перебрати ці функції в умовах війни.

"Війна – це вікно можливостей, щоб зробити Службу безпеки більш спроможною, - зазначає видання. - В СБУ розраховують, що документ буде ухвалений парламентом найближчим часом. Цей закон дозволить набагато ефективніше боротися зі шпигунами, зрадниками та агентами РФ. А значить – і пришвидшить перемогу".