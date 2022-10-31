Обіцяв уникнути санкцій РНБО: у Києві затримали фейкового працівника СБУ (ФОТО)

У Києві затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України та обіцяв підприємству за $500 тис уникнути санкцій РНБО.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Також він "гарантував" використати свої "зв’язки" для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин РФ. Шахрай запевняв, що начебто зможе "вирішити" ці питання з Офісом Генпрокурора, Службою безпеки та РНБО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для маскування злочинних дій шахрай використовував підроблене "службове посвідчення" співробітника СБУ. Його затримали під час передачі йому $250 тис.

СБУ встановила, що затриманий вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, ініційованих відповідною міжвідомчою робочою групою та поданих Службою безпеки України. Як повідомило Міністерство економіки, вони стосуються понад 3600 осіб.