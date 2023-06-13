Обігрівав казарми рашистів: у Лимані затримали очільника "філії Донбасгаза ДНР"

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини.Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час тимчасової окупації міста чоловік підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.За це його призначили керівником створеної агресором місцевої "філії Донбасгаза ДНР".

Після "призначення" він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання РФ.

При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів.

Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Ним виявився 26-річний мешканець Лимана, який розкидав саморізи для сповільнення пересування техніки ЗСУ.