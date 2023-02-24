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Обкладав "даниною" малий і середній бізнес: на Дніпропетровщині затримали кримінального авторитета
У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет – так званий "смотрящий" за Кривим Рогом.
Саме він причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого і середнього бізнесу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання.
За вирішення "спору" кримінальник отримував свій "відсоток" від загальної суми "вибитих" грошей.
У разі відмови сплачувати "борги" учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.
Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими "злодіями в законі".
З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого "общака".
Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у Кривому Розі.
"Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення "спірних питань" з бізнесом", - повідомили в СБУ.
Правоохоронці додали, що наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).
Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.