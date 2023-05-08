Обклав "даниною" експортерів зерна: затримали одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора.

"За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума "данини" становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів", - зазначають правоохоронці.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Там додають, що також планується оголошення про підозру його спільнику.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше в Одеській області викрили на хабарництві старшого державного інспектора митного посту "Білгород-Дністровський" Одеської митниці.