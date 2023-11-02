Обленерго, кінотеатр і не лише: стало відомо, які активи Коломойського потрапили під судовий арешт

Серед арештованого майна бізнесмена Ігоря Коломойського є корпоративні права АТ "Полтаваобленерго", а також його частки в ТОВ "ФК "Дніпро" та інших компаніях. Про це йдеться в ухвалі Київського апеляційного суду від 10 жовтня, яку оприлюднили в реєстрі судових рішень.

Зазначається, що 6 вересня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва задовольнив клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ) та наклав арешт на майно, яке належить на праві власності Коломойському. Ідеться про корпоративні права:

АТ "Полтаваобленерго" в розмірі статутного капіталу 55 240 000 грн (кінцевий бенефіціарний власник – непрямий вирішальний вплив);

ТОВ "Кінотеатр "Валентина" в розмірі частки статутного капіталу 4 000 000 грн (кінцевий бенефіціарний власник – непрямий вирішальний вплив);

ТОВ "Аьфа-приват, ЛТД" в розмірі частки статутного капіталу 125,25 грн;

КА "ПАС ЛТД" у розмірі частки статутного капіталу 15 грн;

ТОВ КА "Віст ЛТД" у розмірі частки статутного капіталу 0,1 грн;

ТОВ "Бета-К, ЛТД" у розмірі частки статутного капіталу 124,5 грн;

ТОВ "Протон-21" у розмірі частки статутного капіталу 11 070 000 грн;

ТОВ "Старлайт" в розмірі частки статутного капіталу 1 335 007,15 грн;

ТОВ "Фарлес" у розмірі частки статутного капіталу 1 335 007,15 грн;

ТОВ "Солм ЛТД" в розмірі частки статутного капіталу 0,1 грн;

ТОВ "ФК "Дніпро" у розмірі частки статутного капіталу 4500 грн;

ТОВ "Сєнтоза ЛТД" у розмірі частки статутного капіталу 0,1 грн.

Як зауважує "БізнесЦензор", таким чином суд арештував 100% статутного капіталу "Полтаваобленерго", хоча частина акцій компанії належить структурам Костянтина Григоришина.

Адвокат Коломойського подавав апеляцію на арешт активів, серед іншого вказуючи, що олігарху належить лише 36,11% акцій "Полтаваобленерго". Однак Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання, залишивши у силі рішення Шевченківського райсуду.

Справа Коломойського

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 млн грн шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси "Приватбанку", співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу в 509 млн грн, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві. 15 вересня суд збільшив суму застави до 3,9 млрд грн, наразі вона залишається актуальною.

Днями суд продовжив строк тримання Коломойського під вартою до 2 грудня.

Наприкінці жовтня видання "Українські новини" з посиланням на джерела писало, що Шевченківський райсуд Києва заарештував корпоративні права всіх компаній, які належать бізнесмену.