- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Обіцяв за $50 тис сприяти в уникненні екстрадиції: чинного нардепа підозрюють у шахрайстві (ФОТО/ВІДЕО)
Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві нардепу, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергію Алєксєєву.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США.
"Зафіксовано одержання 30 тис дол США. Попередньо, він отримав ще 20 тис дол США", - повідомили в Офісі генпрокурора.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії. Підозру нардеп отримав за ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Водночас у СБУ повідомили, що правоохоронці задокументували злочинні дії чинного нардепа, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.
"За 50 тис. дол США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця", - йдеться у повідомленні.
Офіс генпрокурора та СБУ не називають ім'я та прізвище нардепа, проте, згідно з відкритими даними, посаду голови підкомітету з питань правоохоронної діяльності займає нардеп від партії "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв.
У партії "Європейська солідарність" вже відреагували на обшуки та підозру нардепу Алєксєєву. Там заявили про "продовження спрямованих провокацій і тиску на представників" партії.