Обіцяв за $50 тис сприяти в уникненні екстрадиції: чинного нардепа підозрюють у шахрайстві (ФОТО/ВІДЕО)

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві нардепу, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергію Алєксєєву.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США.

"Зафіксовано одержання 30 тис дол США. Попередньо, він отримав ще 20 тис дол США", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії. Підозру нардеп отримав за ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас у СБУ повідомили, що правоохоронці задокументували злочинні дії чинного нардепа, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.

"За 50 тис. дол США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця", - йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора та СБУ не називають ім'я та прізвище нардепа, проте, згідно з відкритими даними, посаду голови підкомітету з питань правоохоронної діяльності займає нардеп від партії "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв.

У партії "Європейська солідарність" вже відреагували на обшуки та підозру нардепу Алєксєєву. Там заявили про "продовження спрямованих провокацій і тиску на представників" партії.