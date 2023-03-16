Оборудка на мільйони: на Дніпропетровщині затримали шахраїв, які ошукали громадян ЄС

Дніпропетровська обласна прокуратури викрила десятьох членів злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років.

Аферисти створили "сall-центри", представлялися банківськими працівниками чи правоохоронцями і дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків громадян. Після чого виводили гроші на власні рахунки, повідомляє офіс Генпрокурора України.

Більшість потерпілих – громадяни Латвії. За попередніми даними, місячний обіг від оборудки складав 5 млн гривень.

"Троє організаторів, у тому числі довірена особа "вора в законі" на прізвисько Лаша Сван, розробили спільний план заволодіння коштами громадян держав ЄС. Для реалізації схеми учасники створили так звані "сall-центри". Їх оснастили комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 30 обшуків за місцем проживання підозрюваних та у "сall-центрах" і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 200 тис грн, чорнові записи, зброю та автомобілі на загальну суму 12 млн грн.

Наразі всіх учасників затримано. Їм інкримінують шахрайство у великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Прокурори перевіряють можливу причетність до справи поліцейських, які могли "кришувати" діяльність "сall-центрів". Також перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.

Заходи з викриття проводились спільно з Генеральною прокуратурою Латвійської Республіки, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції за підтримки Європолу та Євроюсту, слідчими ГУ НП в Дніпропетровській області.

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