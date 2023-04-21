Обстріл аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині: СБУ повідомила про підозру військовому

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції Роману Червінському у справі про обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як свідчать матеріали слідства, самовільні дії військовослужбовця призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.

Підозра оголошена за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, цей фігурант разом із іншими особами самовільно вирішив провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Ця "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

"СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд… Хочу наголосити, що ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області 23 липня 2022 року. Він стався через самовільні дії окремих військовослужбовців. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Зауважимо, як ідеться у матеріалі видання "Українськаї правда", у період з квітня по липень 2022 року українські службовці, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Але Кремль паралельно вів власну гру, намагаючись вивідати секретні дані для себе