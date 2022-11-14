Обстрілював Маріуполь: танкіста армії РФ засудили до 12 років тюрми

За матеріалами СБУ засудили до 12 років ув’язнення бойовика терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ", який обстрілював цивільних у Маріуполі.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, рашиста вдалося схопити у кінці квітня на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

Правоохоронці встановили, що цей танкіст має "довгу кар’єру" у терористичних угрупованнях "ДНР":

приєднався до терористів ще у 2014 році;

воював у "5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти "ДНР" на посаді кулеметника;



був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка";



перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "народної міліції "ДНР";



на початку повномасштабного вторгнення РФ він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.



На підставі доказів СБУ, суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки України, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.