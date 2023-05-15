Обстрілював позиції ЗСУ на сході України: ще один бойовик "ЛНР" проведе 8 років за ґратами

За матеріалами Служби безпеки ще один учасник терористичної організації "ЛНР" отримав реальний термін ув’язнення. Зловмисником є уродженець Довжанська, який у 2017 році добровільно приєднався до "народної міліції ЛНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, зловмисника призначили старшим стрілком підконтрольної окупантам "народної міліції ЛНР". Перебуваючи на посаді, він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході України. Також ватажки незаконних збройних формувань залучали його до ремонту військової техніки.

Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганської області.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у червні 2021 року на Київщині.

За матеріалами Служби безпеки, бойовика визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ. Суд призначив йому 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.