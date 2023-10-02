Обвал мосту в Києві: прокуратура розслідує порушення правил безпеки під час реконструкції

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою на об'єкті будівництва шляхопроводу в Києві.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві розпочато кримінальне провадження.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на об’єкті будівництва шляхопроводу у Шевченківському районі столиці (ч. 2 ст. 272 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію.

Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.

У генпрокуратурі нагадують, що обійшлось без жертв та постраждалих.

"На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт - комунальної корпорації «Київавтодор»", - підкреслили в прокуратурі.

Там додали, що наразі тривають слідчі дії, а в межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Дегтярівський шляхопровід: що відомо про обвал

У червні в Києві почали реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу. Передбачається, що після оновлення він буде вищим і ширшим, матиме велодоріжки і тротуари для пішоходів. Роботи мали тривати до 30 листопада.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, вартість реконструкції становить 934,7 млн грн.

30 вересня під час робіт стався обвал балок. Під час виконання монтажу 7-ої балки вона втратила свою стійкість, а при падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі "Суспільному" сказав, що балки для шляхопроводу виготовив завод компанії "Ковальська".

"Вони експериментальні. Це 36-ти метрова балка, а до цього були 33-ох метрові [...] Треба, щоб її (балку, – ред.) розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин (обвалу, – ред.) може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", – зазначив він.

Своєю чергою речник "Ковальської" Даніїл Ваховський інформував, що 1 жовтня збереться експертна інженерна комісія, яка буде визначати причини інциденту. За його словами, проблем з якістю балок немає, адже вони пройшли всі необхідні експертизи.

Як повідомила пресслужба групи RDS, яка виконує роботи, для бюджету Києва вартість реконструкції Дегтярівського шляхопроводу не збільшиться.Там зазначили, що усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок RDS.