Очевидці повідомляють про ракетні удари по одеському порту

У суботу, 23 липня, російські загарбники нанесли ракетний удар по Одесі. Очевидці повідомляють про прильот до одеського порту, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Мінімум одну ракету збила українська система ППО. Сумарно очевидці розповідають про понад шість вибухів.

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Нагадаємо, що і 16 липня зранку російська армія нанесла ракетний удар по Одесі. Ракета влучила у цивільний об’єкт – склад виробничо-торгівельної компанії. В ОК "Південь" повідомили, що ракетного удару завдано з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля.

Ворог використовував ракети Х-101. Зазначається, що у складі виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2.

А вдень 20 червня протягом трьох годин російські війська нанесли по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. В Одесі тоді внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 квадратних метрів була оперативно ліквідована рятувальниками.