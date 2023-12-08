Очільник оборонного заводу привласнив 1,9 млн грн при закупівлі запчастин для бойових літаків

Контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ "Українська оборонна промисловість" ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі авіаобладнання.

Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.

Зазначається, що зловмисник уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля на суму 4 млн грн.

"Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна.На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн", - розповіли в СБУ.

У подальшому учасники "схеми" планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою.

Однак, правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували, а на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт.

Наразі вже ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, перевіряється причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших оборонних договорів", - повідомили в СБУ.

Там додали, що зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ викрила організаторів схема незаконного переправлення з України товарів військового призначення та двох його спільників. Вони хотіли вивезти до "східноазійської країни" викрадені з "Мотор Січі" авіакомплектуючі.