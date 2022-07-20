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Очолювали міністерства в т.зв. "ЛДНР": ДБР повідомило про підозру у держзраді чотирьом правоохоронцям
Державне бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям Луганської та Донецької областей, які перейшли на бік агресора. Всім їм загрожує до 10 років тримання під вартою.
Про це йдеться у прес-службі відомства.
Зазначається, що у травні цього року представники РФ запропонували правоохоронцю обійняти посаду "виконувача обов’язків голови адміністрації смт Мангуш так званої "ДНР". Він погодився та почав проводити так звані брифінги та зустрічі з місцевими та окупаційними ЗМІ.
"ДБР підозрює його у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Псевдо виконуючому обов’язків голови адміністрації смт Мангуш так званої "ДНР" загрожує позбавлення волі строком до 10 років.
Крім того, повідомлено про підозру ще трьом колишнім правоохоронцям з Луганщини. Звільнившись з роботи у 2020 році, вони виїхали на тимчасово непідконтрольні території. Після початку російської агресії вони засвітились на посадах директора "державної служби Міністерства юстиції" і заступника Міністра юстиції так званої Луганської народної республіки, а також заступника генерального прокурора псевдореспубліки.
"ДБР також повідомило їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України", - наголосили у відомстві.
Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 10 років.
Нагадаємо, СБУ та ДБР 16 липня затримали ексначальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого президент Володимир Зеленський призначив наприкінці 2020 року. Його затримали за державну зраду на користь Росії.
Вже 18 липня суд обрав запобіжний захід Кулінічу у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави співробітнику.