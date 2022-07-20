Очолювали міністерства в т.зв. "ЛДНР": ДБР повідомило про підозру у держзраді чотирьом правоохоронцям

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям Луганської та Донецької областей, які перейшли на бік агресора. Всім їм загрожує до 10 років тримання під вартою.

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Про це йдеться у прес-службі відомства.

Зазначається, що у травні цього року представники РФ запропонували правоохоронцю обійняти посаду "виконувача обов’язків голови адміністрації смт Мангуш так званої "ДНР". Він погодився та почав проводити так звані брифінги та зустрічі з місцевими та окупаційними ЗМІ.

"ДБР підозрює його у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Псевдо виконуючому обов’язків голови адміністрації смт Мангуш так званої "ДНР" загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Крім того, повідомлено про підозру ще трьом колишнім правоохоронцям з Луганщини. Звільнившись з роботи у 2020 році, вони виїхали на тимчасово непідконтрольні території. Після початку російської агресії вони засвітились на посадах директора "державної служби Міністерства юстиції" і заступника Міністра юстиції так званої Луганської народної республіки, а також заступника генерального прокурора псевдореспубліки.

"ДБР також повідомило їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України", - наголосили у відомстві.

Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, СБУ та ДБР 16 липня затримали ексначальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого президент Володимир Зеленський призначив наприкінці 2020 року. Його затримали за державну зраду на користь Росії.

Вже 18 липня суд обрав запобіжний захід Кулінічу у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави співробітнику.