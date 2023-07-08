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Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро
На Одещині викрито директора підприємства, який намагався підкупити співробітників СБУ щоб закрили стосовно нього кримінальне провадження.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що за хабар у 90 тисяч євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.
Втім, співробітники Служби безпеки одразу доповіли своєму керівництву про таку "пропозицію" і продумали оперативну комбінацію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.
"За матеріалами справи, зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції", - зазначили в СБУ.
На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Як додали в СБУ, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше у Вінниці затримали шахрая, що видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував молодикам свою "допомогу" в ухиленні від призову.