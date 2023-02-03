Одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на "Укрнафті" і "Укртатнафті" повідомили про підозру

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Мова йде про головного бухгалтера "Укртатнафти" – вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її місцезнаходження.

"Серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом становить 605 млн грн", - зазначили в СБУ.

Загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.

Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній, а саме Ігоря Коломойського, у якого 1 лютого провели обшуки вдома.

Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.